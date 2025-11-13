Чимкентда очиқ осмон остидаги муз майдонлари очилади
SHYMKENT. Кazinform — Биринчи очиқ осмон остидаги муз майдони Муз саройи яқинида, иккинчиси эса Арбат хиёбонида қурилади. Лойиҳа хусусий инвесторлар кўмагида амалга оширилмоқда.
Шаҳарда муз майдонларини қуриш ишлари бошланди. Биринчи муз майдони Байтурсинов кўчасидаги Муз саройи биноси олдида жойлашган бўлади. У 550 квадрат метр майдонни (узунлиги 34 метр ва кенглиги 17 метр) эгаллайди. У ерда ҳар ой 20-30 минг киши бепул конькида учади.
Иккинчи муз майдони Арбат хиёбонида очилади. У анча катта бўлади — 1830 квадрат метр (узунлиги 150 метр ва кенглиги 12,5 метр). Ушбу майдон ойига 50-60 минг ташриф буюрувчига хизмат кўрсатади.
Иккала муз майдони ҳам замонавий 400 кВт қувватга эга совутиш мосламалари билан жиҳозланган. Бу жанубнинг ўзгарувчан об-ҳавосида юқори сифатли муз юзаларини сақлашга ёрдам беради.
— Лойиҳанинг асосий мақсади — барча учун фаол қишки таътилни ўтказиш учун қулай ва хавфсиз шароитлар яратиш. Биз Чимкент аҳолиси ва меҳмонларининг спорт билан шуғулланишларини, кўнгил очишларини ва соғлиғини яхшилашларини истаймиз, — деб таъкидлади ҳокимлик.
Муз майдонлари хусусий инвестициялар ҳисобига қурилмоқда. Ҳомийлик қилувчи компаниялар коньки ва жиҳозларни ижарага олиш ва иссиқ ичимликлар билан таъминлаш каби пуллик хизматларни кўрсатиш орқали харажатларни қисман қоплашлари мумкин.
Эслатиб ўтамиз, “Рекордлар фабрикаси” деб ном олган машҳур Медеу қандай қурилгани ҳақида хабар берган эдик.