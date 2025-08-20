Чемпионлар лигаси: "Селтик" - "Қайрат" учрашувига кимлар ҳакамлик қилади
ASTANА. Kazinform - UEFА Чемпионлар лигаси плей-офф босқичидан ўрин олган Алматининг "Қайрат" ҳамда Шотландиянинг "Селтик" клублари ўртасидаги ўйинни қайси давлат ҳакамлари бошқариши малум бўлди.
Ушбу учрашувнинг бош ҳаками норвегиялик Эспен Эскос ҳисобланади. Унга ҳамюртлари Ян-Эрик Энган ва Андерс-Олав Дале ёрдам беришади. Тўртинчи ҳакам норвегиялик Мариус Хансен-Гретта бўлади.
Ушбу ўйин 20 августдан 21 августга ўтар кечаси соат 00:00 да бошланади ва «Qazsport» телеканали орқали жонли эфирда намойиш этилади.
Алмати футбол жамоаси мусобақанинг дастлабки уч саралаш босқичида Словениянинг “Олимпия” (1:1, 2:0), Финляндиянинг “КуПС” (0:2, 3:0), Словакиянинг “Слован” (1:0, 0:1, пеналтилар сериясида 4:3) жамоаларига қарши ўйнади.
"Селтик" Европа чемпионатидаги илк ўйинини плей-офф босқичида бошлайди.
Шотландия клуби 1887 йилда ташкил топган. Ўшандан бери улар 55 марта ички чемпионат ва 42 марта Шотландия кубогини қўлга киритган. Улар 1967 йилда Европа чемпионлар кубогини ҳам қўлга киритишди.
Улар шу пайтгача Қозоғистон клублари билан еврокубокларда уч марта тўқнаш келишган.
Дастлаб 2013 йилда Чемпионлар лигаси плей-офф босқичида Қарағандининг “Шахтёр” жамоасини мағлуб этиб (0:2, 3:0) гуруҳ босқичига йўл олганди.
2016 йилда Чемпионлар лигасининг учинчи саралаш босқичида (1:1, 2:1), 2017 йилда эса плей-офф босқичида (5:0, 3:4) пойтахтнинг “Астана” жамоасини мағлуб этишди.
Алмати клуби ҳозирда учинчи марта Чемпионлар лигасида иштирок этмоқда. Дастлабки иккитасида улар биринчи ва иккинчи босқичда мусобақани якунладилар.
Улар Европа лигасида 10 марта иштирок этиб, 2016 йилда плей-офф босқичига чиқишган.
Шунингдек, улар 2021 йилда гуруҳ босқичида ўз мамлакати шарафини ҳимоя қилиб, икки марта Конференция лигасида иштирок этишди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ "Қайрат" Чемпионлар лигасининг плей-офф босқичига чиққани учун 4,29 миллион евро олиши ҳақида хабар берган эдик.