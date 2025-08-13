"Қайрат" Чемпионлар лигасининг плей-офф босқичига чиққани учун 4,29 миллион евро олади
ASTANA. Kazinform — Алмати шаҳрининг “Қайрат” клуби Чемпионлар лигасининг плей-офф босқичига чиқди ва аллақачон ўз бюджетини йирик миқдорга тўлдиришни кафолатлаган, деб хабар беради Kazinform агентлиги Sports.kzга таяниб.
Европанинг асосий клублар турнири саралашининг финал босқичига чиққани учун “Қайрат” 4,29 миллион евро (2,69 миллиард тенге) ишлаб олди. Агар Қозоғистон футбол клуби умумий босқичдан ўта олса, соврин жамғармаси 18,62 миллион еврони (11,7 миллиард тенге) ташкил қилади.
Эслатиб ўтамиз, янги Чемпионлар лигасида “Қайрат” аввалроқ Словениянинг “Олимпия”, Финляндиянинг “КуПС” клубларини мағлуб этган бўлса, 13 августга ўтар кечаси Словакиянинг “Слован” клубини мағлуб этди. Плей-офф босқичида Рафаэл Уразбахтин шогирдлари Шотландиянинг “Селтик” жамоаси билан тўқнаш келади.