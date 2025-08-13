"Қайрат" Чемпионлар лигаси плей-офф босқичига йўл олди
ASTANA. Kazinform — Алматилик “Қайрат” UEFA Чемпионлар лигаси учинчи саралаш босқичи доирасида Словакиянинг “Слован” жамоасига қарши жавоб учрашувини ўтказди.
Эслатиб ўтамиз, икки жамоа ўртасидаги илк учрашувда “Қайрат” рақиби устидан 1:0 ҳисобида зафар қучганди. Ягона гол 90-дақиқада Алмати клубидан Дастан Сатпаев томонидан пенальтидан киритилди.
Шу боис биринчи дақиқаларданоқ словакиялик футболчилар олдинга интилишди. Бироқ, Алмати жамоаси уларга муносиб жавоб қайтарди.
Ўйиннинг 30-дақиқасида қозоғистонлик клуб ҳимоячилари майдон ўртасида қўпол хатога йўл қўйдилар. Натижада “Слован”дан Роберт Мак “Қайрат” дарвозасини ишғол қилиб, икки жамоа ўртасидаги ҳисобни тенглаштирди.
Иккинчи таймда қозоғистонликлар гол уриш учун имконият қидирди. Бироқ, улар ўз мақсадларига эриша олмадилар.
Иккала ўйинда ҳам ҳисоб тенг бўлгани учун ўйин қўшимча таймларда давом этди.
Қўшимча таймда ғолиб аниқланмади. Пенальтилар сериясида алматилик футболчилар биринчи ва иккинчи саралаш босқичида Словениянинг “Олимпия” (1:1, 2:0) ва Финляндиянинг “КуПС” жамоаларини (0:2, 3:0) мағлуб этдилар.
Энди “Қайрат” UEFA Чемпионлар лигаси плей-офф босқичида Шотландия “Селтик”ига қарши баҳс олиб боради.
Шунингдек, 14 августда пойтахт “Астана” Конференция лигасининг 3-саралаш босқичи доирасида Швейцариянинг “Лозанна” жамоасини қабул қилади.