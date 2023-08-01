19:10, 01 Август 2023 | GMT +6
Чемпионлар лигаси: «Астана» – «Динамо Загреб» учрашувига ҳакамлар тайинланди
ASTANА. Каzinform – «Астана» футбол клубининг UEFА Чемпионлар лигаси 2-саралаш босқичининг жавоб ўйинига ҳакамлар тайинланди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Чемпионлар лигасининг иккинчи саралаш босқичида пойтахтлик «Астана» ўз майдонида Хорватиянинг «Динамо Загреб» жамоасини қабул қилади.
Учрашув 2 август куни соат 20:00да «Астана-Арена» стадионида бўлиб ўтиши режалаштирилган.
Ўйинга Нидерландиялик Деннис Хиглер ҳакамлик қилади. Унга ҳамюртлари Рогир Хониг ва Рой де Нас ёрдам беришади. Ёрдамчи ҳакам ҳам шу мамлакат вакили Джоуи Коэй ҳисобланади.
Ғолиб жамоа учинчи саралаш босқичида Грециянинг АЕК жамоаси билан куч синашади. Ўйин 9 ва 15 август кунлари бўлиб ўтади.
Муаллиф: Адилжан Умбет