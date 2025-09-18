Челябинск метеоритидан 1000 марта оғирроқ: Ерга катта астероид яқинлашмоқда
ASTANА. Кazinform — 18 сентябрь куни 2025 FА22 номли астероид Ер ёнидан ўзининг энг яқин нуқтасида учиб ўтади.Бу жорий йилда кузатилган энг йирик астероидлардан бири ҳисобланади, деб хабар беради ТАСС.
Лаборатория маълумотларига кўра, осмон жисми Ердан Ой орбитасининг диаметрига тенг масофада ўтади ва унинг сайёрага энг яқин яқинлашиши Москва вақти билан тахминан соат 10:00 да содир бўлади.
Олимларнинг фикрича, астероиднинг ўртача кенглиги 166 метр, узунлиги эса 290 метрни ташкил қилади.
Унинг массаси Челябинск метеоритидан тахминан 1000 марта оғирроқ.
"2025 йилда бу энг катта тошли жисм ёки ҳеч бўлмаганда энг катталаридан бири бўлиб, у сайёрадан миллион километр масофадан ўтади", - дейди экспертлар.
Шу билан бирга, олимлар астероиднинг Ер билан тўқнашиши эҳтимоли “нолга” тенг эканлигини таъкидладилар.
Эслатиб ўтамиз, АҚШда уйга метеорит қулаб тушди.