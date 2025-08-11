OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    17:07, 11 Август 2025

    АҚШда уйга метеорит қулаб тушди

    ASTANA. Kazinform — Метеоритнинг учиб ўтгани ва портлаганини Жоржия ва қўшни штатларнинг юзлаб аҳолиси кўрган, деб хабар беради Каzinform агентлиги BBCга таяниб.

    метеорит
    Фото: Freepik

    NASА 26 июнь куни Жоржия штати осмонида метеорит кундузи ёруғ вақтда учиб ўтганини ва кейин портлаганини тасдиқлади.

    Жоржия университети тадқиқотчилари Макдоноф шаҳридаги уйнинг томини ёриб ўтган тош бўлагини ўрганишди ва метеорит турига кўра, у 4,56 миллиард йил аввал ҳосил бўлганини аниқладилар, яъни у Ердан қарийб 20 миллион йил катта.

    У учиб борар экан, метеорит тезда ҳажми ва тезлиги камайиб кетди, бироқ Генри округидаги уйнинг томига урилганда унинг тезлиги ҳали ҳам сониясига камида 1 км эди.

    Бинога қулаб тушган кўплаб парчалар олимларга топширилиб, уларнинг келиб чиқишини таҳлил қилишди.

    Жоржия университети геологи Скотт Харрис ва унинг жамоаси оптик ва электрон микроскоп ёрдамида метеорит турини аниқладилар.

    NASА маълумотларига кўра, бу хондрит, тош метеоритнинг энг кенг тарқалган тури эди, яъни унинг ёши тахминан 4,56 миллиард йилга тенгдир.

    Турғуннинг айтишича, у ҳали ҳам уйи атрофида космик чанг бўлакларини топади.

    Макдоно метеорити деб номланган объект Жоржияда топилган 27-метеоритдир.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ АҚШда Марсдан тушган метеорит аукцион орқали сотувга қўйилиши ҳақида хабар берган эдик.

    АҚШ
