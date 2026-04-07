Чехияда дизель ёқилғиси нархи сўнгги тўрт йил ичидаги энг юқори даражага етди
ASTANА. Кazinform – Чехияда дизель ёқилғиси нархи сўнгги тўрт йил ичидаги энг юқори даражага етди, деб хабар берди ČТК ахборот агентлиги.
Республикадаги ёқилғи қуйиш шохобчаларида бир литр дизель ёқилғиси ўртача 48,39 крона туради. Бу тахминан 2 еврога тенг.
Бензин нархи ҳам сўнгги 3,5 йил ичидаги энг юқори даражага кўтарилди.
Natural 95 бензинининг бир литри ёқилғи қуйиш шохобчаларида ўртача 41,63 крона ёки тахминан 1,7 еврога сотилади.
Ёқилғи нархларининг ошишини жиловлаш мақсадида Чехия ҳукумати ёқилғи компанияларининг қўшимча тўловларини чеклаш ва дизель ёқилғисига акциз солиғини камайтиришга қарор қилди.
Бундан ташқари, республика Молия вазирлиги мамлакатдаги ёқилғи қуйиш шохобчаларида автомобиль ёқилғиси учун рухсат этилган максимал нархни ҳар куни белгилайди.
Эслатиб ўтамиз, Италия вазири ЕИга ёқилғи нархларининг кўтарилишига қарши чоралар кўришни таклиф қилди.