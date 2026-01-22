ChatGPT 18 ёшга етмаган фойдаланувчиларни аниқлайди
АSTANА. Kazinform — ChatGPT вояга етмаганларни ҳимоя қилишни кучайтириш учун фойдаланувчиларнинг ёшини автоматик равишда аниқлай бошлайди, деб хабар беради DW.
OpenAIнинг янги тизими аккаунт эгасининг маълумотларини, жумладан унинг ёши, фаоллик вақти ва сўровлар хусусиятини таҳлил қилиб, фойдаланувчининг 18 ёшга етган-етмаганини аниқлай олади.
Алгоритм фойдаланувчининг ўсмир эканлигини аниқласа, ChatGPT қўшимча хавфсизлик чораларини амалга оширади. Бу зўравонлик, ўзига зарар етказиш мазмунига ва хавфли ёки хавфли хулқ-атворни рағбатлантириши мумкин бўлган вирусли онлайн синовларга киришни чеклайди.
OpenAI ёшни прогноз қилиш тизими эксперт баҳолари ва боланинг ривожланишига оид академик тадқиқотлар асосида яратилганини таъкидлайди. Ўсмирлар ҳали ҳам ўқиш, ижодкорлик ва маълумот олиш учун ChatGPTдан фойдаланишлари мумкин.
Янгиланиш ҳукуматнинг вояга етмаганларни онлайн режимда ҳимоя қилишга эътибор қаратаётгани билан боғлиқ. ЕИ давлатлари 16 ёшга етмаган фойдаланувчиларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини чеклашни муҳокама қилмоқда. Австралия эса ChatGPT расман бу қоидаларга бўйсунмаслигидан қатъи назар, ўхшаш тақиқни жорий қилди.
Калифорнияда OpenAI ва унинг бош директори Сэм Олтманга қарши 16 ёшли ўзини ўлдирган ўсмирнинг ота-онаси берган суд мавзуга қўшимча резонанс туғдиради. Даъвогарлар платформа унинг ҳолатига салбий таъсир кўрсатган бўлиши мумкинлигини таъкидлайдилар. OpenAI аллақачон ота-она назорати функцияларини жорий қилди — чат-ботнинг "тинчлик соати" ва корреспонденциядаги хавф аломатлари ҳақида хабарлар. Агар ёш нотўғри аниқланса, фойдаланувчи реал вақтда селфи ёки шахсий гувоҳномани юклаб, вояга етганлигини тасдиқлаши мумкин.
