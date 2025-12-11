Буюк Британияда биринчи ҳаво таксиси 2029 йилда ишга туширилади
ASTANА. Кazinform — Vertical Aerospace компанияси Буюк Британияда биринчи ҳаво таксиси хизматини 2029 йил бошида ишга туширишини эълон қилди, деб хабар беради БелТА.
– Vertical Aerospace бугун Лондоннинг бизнес тумани Канэри-Уорфдан йирик транспорт марказларига биринчи ҳаво таксиси йўналишларини ишга тушириш режаларини эълон қилди, — деб хабар берди Британия компанияси матбуот баёнотида.
Канэри-Уорф Хитроу ва Гатвик аэропортларига, шунингдек, Кембриж ва Оксфорд шаҳарларига киришни таъминлайди. Лойиҳа Skyports Infrastructure ва Bristow Group билан ҳамкорликда амалга оширилиши режалаштирилган. Баёнотда ушбу йўналишлар учун зарур транспорт инфратузилмаси тўлиқ ривожлантирилиши айтилган.
Ҳаво таксиси тўрт йўловчига мўлжалланган электр Valo вертолётидан фойдаланади. Таъкидланишича, у бир марталик зарядлашда соатига тахминан 240 км тезликда 160 км дан ортиқ масофани босиб ўтиши мумкин. Vertical Aerospace 2030 йилга бориб 175 та шундай вертолёт ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Дубайда 2026 йилда ҳаво таксиси ишга туширилади.