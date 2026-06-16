Буюк Британия 16 ёшга тўлмаган болаларга ижтимоий тармоқлардан фойдаланишни тақиқлайди
ASTANA. Kazinform — Буюк Британияда 16 ёшга тўлмаганларга Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ва X каби платформаларга киришга рухсат берилмайди. Мазкур тақиқ 2027 йил баҳорида кучга кириши режалаштирилган.
DW агентлиги маълумотига кўра, бу ҳақда мамлакат бош вазири Кир Стармер X ижтимоий тармоғида маълум қилган.
«Бугунги болалар технологиялар ҳаётнинг барча соҳаларига чуқур кириб борган дунёда ўз ўрнини топишга мажбур. Мен бунга энди йўл қўя олмайман. Шунинг учун биз болаларга болалигини қайтариб берамиз», — деб ёзди ҳукумат раҳбари.
Тегишли чора-тадбирлар Рождество байрамига қадар парламент муҳокамасига тақдим этилиши режалаштирилган. Қонун қоидалар 2027 йил баҳорида кучга кириши мумкин.
Мессенжерларга тақиқ қўйилмайди
Ҳукумат бу масалада Australia қўллаган моделни жорий этишни режалаштиряпти. Тақиқ Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ва X каби платформаларга тааллуқли бўлади. Бироқ WhatsApp ва Signal каби мессенжерларга чеклов қўйилмайди.
Шунингдек, ҳукумат вакиллари 18 ёшга тўлмаганлар учун ижтимоий тармоқлардан тунги вақтда фойдаланишни тақиқлаш ва лентани чексиз айлантириш (скроллинг) имкониятини чеклаш масаласини ҳам кўриб чиқяптилар. Бу борада батафсил маълумотнинг июль ойида эълон қилиниши кутиляпти.
Бундан ташқари, романтик муносабатлар хизматларини таклиф қилувчи ёки фойдаланувчилар билан мулоқотни, ролли ўйинларни тақлид қилувчи сунъий интеллект чат-ботларидан фақат 18 ёшдан ошган фуқаролар фойдалана олади. Умуман олганда, интим хусусиятга эга функциялар ҳар қандай сунъий интеллект асосидаги чат-ботларда 18 ёшга тўлмаганлар учун чекланади.