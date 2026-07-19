Bugun Qozog‘istonning beshta shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — “Kazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
— 19-iyul kuni Almati va Balqash shaharlarida, kechasi esa O‘skemen, Semey va Ridder shaharlarida noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — bu atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 18-20-iyul kunlari kutilayotgan ob-havo prognozi haqida xabar bergan edik.