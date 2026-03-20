Bugun Qozog‘istonning 8 ta shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — 19-mart kuni Qozog‘istonning 8 ta shahrida noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, deb xabar beradi Kazinform agentligi «Kazgidromet» RDKga tayanib.
Sinoptiklarning ma’lumotlariga ko‘ra, 19-mart kuni Qostanay, Pavlodar, O‘skemen, Ridder, Oral, Aqto‘be, Almati va Astana shaharlarida noqulay meteorologik sharoitlar prognoz qilinmoqda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli ifloslantiruvchi moddalarning to‘planishiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillarning (tinch, yengil shamollar, tuman va inversiyalar) yig‘indisi.
Agar noqulay meteorologik sharoitlar sodir bo‘lsa, aholi punktlarida havo sifati yomonlashishi va inson salomatligiga ta’sir qilishi mumkin.
