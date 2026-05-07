KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Bugun Qozog‘istonning 7 ta shahrida havo sifati yomonlashadi

    ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.

    об-ҳаво
    Фото: Pexels

    — 7-may kuni Balqash, O‘skemen, Semey, Almati shaharlarida, kechasi esa Qarag‘andi, Temirtau va Aqto‘be shaharlarida noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.

    Noqulay meteorologik sharoitlar — bu atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.

    Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.

    Eslatib o‘tamiz, 6-may kuni Qozog‘istonning qaysi shaharlarida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.

    Лотин алифбосида Об-ҳаво Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф