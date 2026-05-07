Bugun Qozog‘istonning 7 ta shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
— 7-may kuni Balqash, O‘skemen, Semey, Almati shaharlarida, kechasi esa Qarag‘andi, Temirtau va Aqto‘be shaharlarida noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — bu atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
