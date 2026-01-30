08:35, 30 Январь 2026 | GMT +5
Bugun Qozog‘istonning 7 ta shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — Sinoptiklar mamlakatdagi bugungi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qilishdi.
— 2026-yil 30-yanvarda Pavlodar, O‘skemen, Semey, Ridder, Aqto‘be, Almati shaharlarida va kechasi Astanada havo ifloslanishi uchun noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — bu atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
