Bugun Qozog‘istonning 6 ta shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — 13-may kuni Qozog‘istonning 6 ta shahrida noqulay meteorologik sharoitlar (NMSH) kutilmoqda. Aholiga sayohatlarini rejalashtirishda ob-havo omillarini hisobga olish tavsiya etiladi, deb xabar beradi Kazinform “Qazgidromet” RDKga tayanib.
Sinoptiklarning ma’lumotlariga ko‘ra, 13-may kuni kechasi Jezqazg‘an, Balqash, Aqto‘be, Almati, shuningdek, Qarag‘andi va Temirtauda NMSH bo‘lishi kutilmoqda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli ifloslantiruvchi moddalarning to‘planishiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillarning (tinch, yengil shamollar, tuman va inversiyalar) yig‘indisi.
NMSH paytida aholi punktlarida havo sifati yomonlashishi va inson salomatligiga ta’sir qilishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 12-14-may kunlari Qozog‘istonda ob-havo keskin salqinlashishi haqida xabar bergan edik.