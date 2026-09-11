Bugun mamlakatning sakkizta shahrida havo sifati yomonlashadi — Qazgidromet
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
– 11-sentabr kuni Almati, O‘skemen, kechasi esa Aqto‘be, Qarag‘andi, Jezqazg‘an, Balqash, Temirtau, Atirau shaharlarida noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 10-12-sentabr kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘lishi haqida xabar bergan edik.