Бугун Қозоғистоннинг қайси шаҳарларида ҳаво сифати ёмонлашади
ASTANA. Kazinform – “Қазгидромет” РДК мамлакатдаги ҳаво сифати бўйича ўз прогнозини эълон қилди.
«6 майда Жезқазған, Балқаш, Ўскемен, Риддер, Алмати ва кечаси Қостанай шаҳарларида ноқулай об-ҳаво шароити кутилмоқда”, – дейилади хабарда.
Ноқулай метеорологик шароитлар — атмосфера ҳавосининг сирт қатламида зарарли (ифлослантирувчи) моддаларнинг тўпланишига таъсир этувчи қисқа муддатли метеофакторлар (тинч ҳаво, енгил шамол, туман, инверсия) йиғиндиси.
Ноқулай метеорологик шароитлар давомида аҳоли пунктларида атмосфера ҳавосининг сифати ёмонлашиши мумкин.