Бугун Қозоғистонда доллар курси қандай
ASTANA. Kazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, бугун Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 519,68 тенге, сотиш — 521,36 тенге;
- евро: сотиб олиш — 607,95 тенге, сотиш — 612,04 тенге;
- рубль 6,50 - 6,61 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 517,76 тенгедан сотиб олинади, 523,77 тенгедан сотилади;
- евро: сотиб олиш — 607,50 тенге, сотиш — 614,58 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,45 тенге, сотиш — 6,60 тенге.
Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 519,17 тенгедан сотиб олинади, 522,17 тенгедан сотилади;
- евро: сотиб олиш — 608,48 тенге, сотиш — 612,59 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,51 тенге, сотиш — 6,57 тенге.
Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 519,58 тенге, 1 евро — 609,36 тенге, 1 — рубль 6,63 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 8 июль кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 0,08 тенгега ошиб, 519,58 тенгени ташкил қилган.