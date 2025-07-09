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    09:47, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар курси қандай

    ASTANA. Kazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллары и евро
    Фото: Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, бугун Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш — 519,68 тенге, сотиш — 521,36 тенге;

    - евро: сотиб олиш — 607,95 тенге, сотиш — 612,04 тенге;

    - рубль 6,50 - 6,61 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 517,76 тенгедан сотиб олинади, 523,77 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 607,50 тенге, сотиш — 614,58 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,45 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 519,17 тенгедан сотиб олинади, 522,17 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 608,48 тенге, сотиш — 612,59 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,51 тенге, сотиш — 6,57 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 519,58 тенге, 1 евро — 609,36 тенге, 1 — рубль 6,63 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 8 июль кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 0,08 тенгега ошиб, 519,58 тенгени ташкил қилган.

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    Евро Миллий банк Доллар Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
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