Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 461,00 тенге, сотиш — 468,00 тенге;
— евро: сотиб олиш — 539,00 тенге, сотиш — 549,00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,90 тенге, сотиш — 6,20 тенге;
— юань: сотиб олиш — 66,87 тенге, сотиш — 72,87 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 464,43 тенге, сотиш — 466,49 тенге;
— евро: сотиб олиш — 540,88 тенге, сотиш — 545,88тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,95 тенге, сотиш — 6,08 тенге.
— юань: сотиб олиш — 67,42 тенге, сотиш — 70,04 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан