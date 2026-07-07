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    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим қилинди, деб хабар беради Kazinform.

    доллары
    Фото: Sebaguir / FOTODOM

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюта курси қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 471,09 тенге, сотиш — 477,99 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 540,00 тенге, сотиш — 549,97 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,70 тенге, сотиш — 6,00 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 475,48 тенге, сотиш — 477,82 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 540,88 тенге, сотиш — 546,09 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,85 тенге, сотиш — 5,99 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 474,58 тенге, сотиш — 476,58 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 541,24 тенге, сотиш — 546,64 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,82 тенге, сотиш — 5,91 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 472,03 тенге, 1 евро — 540,29 тенге, 1 рубль — 6,11 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 6 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф