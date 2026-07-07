Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим қилинди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюта курси қуйидагича:
— доллар: сотиб олиш — 471,09 тенге, сотиш — 477,99 тенге;
— евро: сотиб олиш — 540,00 тенге, сотиш — 549,97 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,70 тенге, сотиш — 6,00 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 475,48 тенге, сотиш — 477,82 тенге;
— евро: сотиб олиш — 540,88 тенге, сотиш — 546,09 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,85 тенге, сотиш — 5,99 тенге.
Чимкентда:
— доллар: сотиб олиш — 474,58 тенге, сотиш — 476,58 тенге;
— евро: сотиб олиш — 541,24 тенге, сотиш — 546,64 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,82 тенге, сотиш — 5,91 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 472,03 тенге, 1 евро — 540,29 тенге, 1 рубль — 6,11 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 6 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.