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    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.

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    Фото: gazeta.uz

    Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 481,99 тенге, сотиш — 488,97 тенге;

    евро: сотиб олиш — 549,01 тенге, сотиш — 559,01 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,10 тенге, сотиш — 6,40 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 485,03 тенге, сотиш — 487,02 тенге;

    евро: сотиб олиш — 550,98 тенге, сотиш — 556,22 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,06 тенге, сотиш — 6,22 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 485,52 тенге, сотиш — 487,57 тенге;

    евро: сотиб олиш — 549,59 тенге, сотиш — 555,37 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,10 тенге, сотиш — 6,19 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 485,4 тенгега, 1 евро — 550,69 тенгега, 1 рубль — 6,41 тенгега тенг.

    Эслатиб ўтамиз, 25 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа Валюта Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф