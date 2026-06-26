Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 481,99 тенге, сотиш — 488,97 тенге;
евро: сотиб олиш — 549,01 тенге, сотиш — 559,01 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,10 тенге, сотиш — 6,40 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 485,03 тенге, сотиш — 487,02 тенге;
евро: сотиб олиш — 550,98 тенге, сотиш — 556,22 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,06 тенге, сотиш — 6,22 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 485,52 тенге, сотиш — 487,57 тенге;
евро: сотиб олиш — 549,59 тенге, сотиш — 555,37 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,10 тенге, сотиш — 6,19 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 485,4 тенгега, 1 евро — 550,69 тенгега, 1 рубль — 6,41 тенгега тенг.
Эслатиб ўтамиз, 25 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.