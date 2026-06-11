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    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.

    Тенге немного укрепился к доллару
    Коллаж: Kazinform/ Canva https://www.inform.kz/ru/dollar-prodolzhaet-ukreplyatsya-po-otnosheniyu-k-tenge-15a7d7

    Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 485,02 тенге, сотиш — 491,97 тенге;

    евро: сотиб олиш — 562,00 тенге, сотиш — 573,52 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,50 тенге, сотиш — 6,80 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 488,29 тенге, сотиш — 490,20 тенге;

    евро: сотиб олиш — 562,54 тенге, сотиш — 569,67 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,56 тенге, сотиш — 6,70 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 488,33 тенге, сотиш — 490,35 тенге;

    евро: сотиб олиш — 562,96 тенге, сотиш — 568,56 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,60 тенге, сотиш — 6,67 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 488,59 тенгега, 1 евро — 564,37 тенгега, 1 рубль — 6,79 тенгега тенг.

    Эслатиб ўтамиз, 10 июнда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф