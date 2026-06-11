Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 485,02 тенге, сотиш — 491,97 тенге;
евро: сотиб олиш — 562,00 тенге, сотиш — 573,52 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,50 тенге, сотиш — 6,80 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 488,29 тенге, сотиш — 490,20 тенге;
евро: сотиб олиш — 562,54 тенге, сотиш — 569,67 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,56 тенге, сотиш — 6,70 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 488,33 тенге, сотиш — 490,35 тенге;
евро: сотиб олиш — 562,96 тенге, сотиш — 568,56 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,60 тенге, сотиш — 6,67 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 488,59 тенгега, 1 евро — 564,37 тенгега, 1 рубль — 6,79 тенгега тенг.
Эслатиб ўтамиз, 10 июнда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.