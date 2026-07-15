Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANА. Кazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим қилинди.
Астанада:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 467,94 тенге, сотиш — 474,86 тенге;
• евро: сотиб олиш — 532,87 тенге, сотиш — 542,87 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,65 тенге, сотиш — 5,95 тенге.
Алматида:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 469,16 тенге, сотиш — 471,98 тенге;
• евро: сотиб олиш — 534,29 тенге, сотиш — 540,26 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,74 тенге, сотиш — 5,89 тенге.
Чимкентда:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 469,43 тенге, сотиш — 471,52 тенге;
• евро: сотиб олиш — 533,32 тенге, сотиш — 539,32 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,76 тенге, сотиш — 5,83 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 468,88 тенге, 1 евро — 534,1 тенге, 1 рубль — 6,04 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 14 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.