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    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANА. Кazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим қилинди.

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    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Астанада:

    • АҚШ доллари: сотиб олиш — 467,94 тенге, сотиш — 474,86 тенге;

    • евро: сотиб олиш — 532,87 тенге, сотиш — 542,87 тенге;

    • рубль: сотиб олиш — 5,65 тенге, сотиш — 5,95 тенге.

    Алматида:

    • АҚШ доллари: сотиб олиш — 469,16 тенге, сотиш — 471,98 тенге;

    • евро: сотиб олиш — 534,29 тенге, сотиш — 540,26 тенге;

    • рубль: сотиб олиш — 5,74 тенге, сотиш — 5,89 тенге.

    Чимкентда:

    • АҚШ доллари: сотиб олиш — 469,43 тенге, сотиш — 471,52 тенге;

    • евро: сотиб олиш — 533,32 тенге, сотиш — 539,32 тенге;

    • рубль: сотиб олиш — 5,76 тенге, сотиш — 5,83 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 468,88 тенге, 1 евро — 534,1 тенге, 1 рубль — 6,04 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 14 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф