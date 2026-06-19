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    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 484,07 тенге, сотиш — 490,91 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 558,07 тенге, сотиш — 567,93 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,24 тенге, сотиш — 6,55 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 69,14 тенге, сотиш — 74,04 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 487,30 тенге, сотиш — 489,37 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 559,77 тенге, сотиш — 565,05 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,39 тенге, сотиш — 6,52 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 70,68 тенге, сотиш — 73,05 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 18 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф