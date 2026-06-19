Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 484,07 тенге, сотиш — 490,91 тенге;
— евро: сотиб олиш — 558,07 тенге, сотиш — 567,93 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,24 тенге, сотиш — 6,55 тенге;
— юань: сотиб олиш — 69,14 тенге, сотиш — 74,04 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 487,30 тенге, сотиш — 489,37 тенге;
— евро: сотиб олиш — 559,77 тенге, сотиш — 565,05 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,39 тенге, сотиш — 6,52 тенге.
— юань: сотиб олиш — 70,68 тенге, сотиш — 73,05 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 18 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.