Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 476,00 тенге, сотиш — 483,00 тенге;
— евро: сотиб олиш — 544,00 тенге, сотиш — 554,00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,75 тенге, сотиш — 6,05 тенге;
— юань: сотиб олиш — 69,13 тенге, сотиш — 73,50 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 479,86 тенге, сотиш — 481,88 тенге;
— евро: сотиб олиш — 545,13 тенге, сотиш — 550,36 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,87 тенге, сотиш — 6,01 тенге.
— юань: сотиб олиш — 71,36 тенге, сотиш — 73,66 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 1 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.