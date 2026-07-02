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    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда.

    валюта
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 476,00 тенге, сотиш — 483,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 544,00 тенге, сотиш — 554,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,75 тенге, сотиш — 6,05 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 69,13 тенге, сотиш — 73,50 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 479,86 тенге, сотиш — 481,88 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 545,13 тенге, сотиш — 550,36 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,87 тенге, сотиш — 6,01 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 71,36 тенге, сотиш — 73,66 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 1 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф