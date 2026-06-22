Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 484,10 тенге, сотиш — 490,86 тенге;
— евро: сотиб олиш — 558,05 тенге, сотиш — 567,84 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,25 тенге, сотиш — 6,55 тенге;
— юань: сотиб олиш — 69,19 тенге, сотиш — 74,15 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 488,36 тенге, сотиш — 490,34 тенге;
— евро: сотиб олиш — 559,65 тенге, сотиш — 564,95 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,48 тенге.
— юань: сотиб олиш — 71,61 тенге, сотиш — 74,04 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 19 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.