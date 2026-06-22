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    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 484,10 тенге, сотиш — 490,86 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 558,05 тенге, сотиш — 567,84 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,25 тенге, сотиш — 6,55 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 69,19 тенге, сотиш — 74,15 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 488,36 тенге, сотиш — 490,34 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 559,65 тенге, сотиш — 564,95 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,48 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 71,61 тенге, сотиш — 74,04 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 19 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф