    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Доллар немного подорожал на торгах
    Фото: Pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 491,18 тенге, сотиш — 493,50 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 580,09 тенге, сотиш — 584,85 тенге;

    — рубль 6,36 — 6,47 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 487,99 тенге, сотиш — 494,94 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 575,07 тенге, сотиш — 585,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,30 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 491,36 тенге, сотиш — 492,54 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 580,70 тенге, сотиш — 586,02 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,44 тенге.

    Бугунги кун учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 489,99 тенге, 1 евро — 580,25 тенге, 1 рубль — 6,38 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 17 февраль куни Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Сўнгги хабарлар
