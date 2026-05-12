    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.

    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 460,00 тенге, сотиш — 466,89 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 538,02 тенге, сотиш — 547,97 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,90 тенге, сотиш — 6,20 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 66,91 тенге, сотиш — 72,77 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 463,11 тенге, сотиш — 465,30 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 542,78 тенге, сотиш — 548,04 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,02 тенге, сотиш — 6,15 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 68,31 тенге, сотиш — 70,93 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 8 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Биржа Валюта Доллар Евро Миллий банк Рубль
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф