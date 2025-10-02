OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:38, 02 Октябрь 2025 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Kazinform.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    - доллар: сотиб олиш — 543,90 тенге, сотиш — 550,09 тенге;

    - евро: сотиб олиш — 641,02 тенге, сотиш — 645,00 тенге;

    - рубль 6,62 - 6,76 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 545,78 тенгедан сотиб олинади, 550,76 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 638,66 тенге, сотиш — 646,66 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,65 тенге, сотиш — 6,80 тенге.

    Чимкентда:

    - доллар 547,09 тенгедан сотиб олинади, 550,09 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 639,89 тенге, сотиш — 645,30 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,60 тенге, сотиш — 6,68 тенге.

    Якшанба куни учун расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 549,15 тенге, 1 евро — 643,88 тенге, 1 рубль — 6,67 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 1 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!