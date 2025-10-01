OZ
    Қозоғистонда доллар курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Kazinform.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    - доллар: сотиб олиш — 547,77 тенге, сотиш — 549,74 тенге;

    - евро: сотиб олиш — 640,72 тенге, сотиш — 641,14 тенге;

    - рубль 6,48 - 6,61 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 545,72 тенгедан сотиб олинади, 550,69 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 639,43 тенге, сотиш — 647,37 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,55 тенге, сотиш — 6,70 тенге.

    Чимкентда:

    - доллар 547,81 тенгедан сотиб олинади, 550,92 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 638,96 тенге, сотиш — 644,54 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,53 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    Якшанба куни учун расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 549,06 тенге, 1 евро — 644,87 тенге, 1 рубль — 6,66 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 30 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

