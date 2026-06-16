Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 487,01 тенге, сотиш — 493,97 тенге;
евро: сотиб олиш — 564,07 тенге, сотиш — 573,99 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,39 тенге, сотиш — 6,70 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 483,82 тенге, сотиш — 491,51 тенге;
евро: сотиб олиш — 568,65 тенге, сотиш — 573,72 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,50 тенге, сотиш — 6,62 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 490,02 тенге, сотиш — 492,09 тенге;
евро: сотиб олиш — 566,54 тенге, сотиш — 572,32 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,54 тенге, сотиш — 6,62 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 491,37 тенгега, 1 евро — 570,48 тенгега, 1 рубль — 6,78 тенгега тенг.
Эслатиб ўтамиз, 15 июнда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.