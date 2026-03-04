OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    курс валют. валюта, доллар, тенге
    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 498,91 тенге, сотиш — 501,27 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 580,70 тенге, сотиш — 586,69 тенге;

    — рубль 6,39 — 6,51 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 495,00 тенге, сотиш — 502,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 578,00 тенге, сотиш — 588,15 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,30 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 499,27 тенге, сотиш — 501,48 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 579,97 тенге, сотиш — 585,97 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,47 тенге.

    Бугунги кун учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 498,09 тенге, 1 евро — 577,34 тенге, 1 рубль — 6,41 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 3 март куни Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

