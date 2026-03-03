OZ
Тренд:
    09:38, 03 Март 2026 | GMT +5

    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 497,79 тенге, сотиш — 500,43 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 585,06 тенге, сотиш — 590,78 тенге;

    — рубль 6,38 — 6,50 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 495,99 тенге, сотиш — 502,82 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 582,06 тенге, сотиш — 592,06 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,25 тенге, сотиш — 6,55 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 498,68 тенге, сотиш — 501,05 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 586,77 тенге, сотиш — 592,10 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,41 тенге, сотиш — 6,48 тенге.

    Бугунги кун учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 502,06 тенге, 1 евро — 589,95 тенге, 1 рубль — 6,5 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 2 март куни Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
