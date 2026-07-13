Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANА. Кazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим қилинди.
Астанада:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 471,89 тенге, сотиш — 478,83 тенге;
• евро: сотиб олиш — 536,87 тенге, сотиш — 546,87 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,78 тенге, сотиш — 6,09 тенге.
Алматида:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 472,61 тенге, сотиш — 475,72 тенге;
• евро: сотиб олиш — 541,24 тенге, сотиш — 547,06 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,75 тенге, сотиш — 5,90 тенге.
Чимкентда:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 474,44 тенге, сотиш — 476,56 тенге;
• евро: сотиб олиш — 539,59 тенге, сотиш — 546,18 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,82 тенге, сотиш — 5,89 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 464,71 тенге, 1 евро — 531,26 тенге, 1 рубль — 6,05 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 10 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.