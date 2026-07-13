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    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANА. Кazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим қилинди.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform

    Астанада:

    • АҚШ доллари: сотиб олиш — 471,89 тенге, сотиш — 478,83 тенге;

    • евро: сотиб олиш — 536,87 тенге, сотиш — 546,87 тенге;

    • рубль: сотиб олиш — 5,78 тенге, сотиш — 6,09 тенге.

    Алматида:

    • АҚШ доллари: сотиб олиш — 472,61 тенге, сотиш — 475,72 тенге;

    • евро: сотиб олиш — 541,24 тенге, сотиш — 547,06 тенге;

    • рубль: сотиб олиш — 5,75 тенге, сотиш — 5,90 тенге.

    Чимкентда:

    • АҚШ доллари: сотиб олиш — 474,44 тенге, сотиш — 476,56 тенге;

    • евро: сотиб олиш — 539,59 тенге, сотиш — 546,18 тенге;

    • рубль: сотиб олиш — 5,82 тенге, сотиш — 5,89 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 464,71 тенге, 1 евро — 531,26 тенге, 1 рубль — 6,05 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 10 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф