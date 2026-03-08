OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Курсы валют
    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 494,04 тенге, сотиш — 496,30 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 572,77 тенге, сотиш — 578,19 тенге;

    — рубль 6,23 — 6,36 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 491,97 тенге, сотиш — 498,90 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 568,90 тенге, сотиш — 578,90 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,15 тенге, сотиш — 6,45 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 493,56 тенге, сотиш — 495,66 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 572,08 тенге, сотиш — 578,08 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,26 тенге, сотиш — 6,36 тенге.

    Бугунги кун учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 493,85 тенге, 1 евро — 571,78 тенге, 1 рубль — 6,25 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 6 март куни Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

