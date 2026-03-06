OZ
    6 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    29 апрель куни Алмати ва Астанада валюта курси қандай
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 492,09 тенге, сотиш — 494,89 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 572,60 тенге, сотиш — 578,69 тенге;

    — рубль 6,26 — 6,40 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 491,00 тенге, сотиш — 498,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 570,00 тенге, сотиш — 580,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,20 тенге, сотиш — 6,50 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 492,72 тенге, сотиш — 495,13 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 571,70 тенге, сотиш — 578,83 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,26 тенге, сотиш — 6,37 тенге.

    Бугунги кун учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 493,36 тенге, 1 евро — 572,84 тенге, 1 рубль — 6,29 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 5 март куни Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

