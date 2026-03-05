OZ
    5 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    курс валют
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 496,91 тенге, сотиш — 499,41 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 579,61 тенге, сотиш — 585,18 тенге;

    — рубль 6,37 — 6,49 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 495,04 тенге, сотиш — 502,04 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 575,00 тенге, сотиш — 585,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,25 тенге, сотиш — 6,55 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 497,16 тенге, сотиш — 499,26 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 575,21 тенге, сотиш — 583,93 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,38 тенге, сотиш — 6,44 тенге.

    Бугунги кун учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 499,83 тенге, 1 евро — 581,5 тенге, 1 рубль — 6,42 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 4 март куни Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

