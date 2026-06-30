Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 480,86 тенге, сотиш — 487,81 тенге;
евро: сотиб олиш — 549,00 тенге, сотиш — 558,97 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,85 тенге, сотиш — 6,25 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 482,5 тенге, сотиш — 485,59 тенге;
евро: сотиб олиш — 550,70 тенге, сотиш — 556,02 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,94 тенге, сотиш — 6,09 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 484,28 тенге, сотиш — 486,61 тенге;
евро: сотиб олиш — 551,59 тенге, сотиш — 556,85 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,99 тенге, сотиш — 6,12 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 485,82 тенгега, 1 евро — 554,03 тенгега, 1 рубль — 6,24 тенгега тенг.
Эслатиб ўтамиз, 29 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.