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    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.

    доллары
    Фото: Sebaguir / FOTODOM

    Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 480,86 тенге, сотиш — 487,81 тенге;

    евро: сотиб олиш — 549,00 тенге, сотиш — 558,97 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,85 тенге, сотиш — 6,25 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 482,5 тенге, сотиш — 485,59 тенге;

    евро: сотиб олиш — 550,70 тенге, сотиш — 556,02 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,94 тенге, сотиш — 6,09 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 484,28 тенге, сотиш — 486,61 тенге;

    евро: сотиб олиш — 551,59 тенге, сотиш — 556,85 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,99 тенге, сотиш — 6,12 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 485,82 тенгега, 1 евро — 554,03 тенгега, 1 рубль — 6,24 тенгега тенг.

    Эслатиб ўтамиз, 29 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Валюта Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф