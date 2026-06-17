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    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    доллар
    Фото: pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 485,01 тенге, сотиш — 491,97 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 562,00 тенге, сотиш — 571,97 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,34 тенге, сотиш — 6,65 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 69,02 тенге, сотиш — 74,03 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 487,88 тенге, сотиш — 490,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 564,61 тенге, сотиш — 569,64 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,49 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 70,56 тенге, сотиш — 72,95 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 16 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

     

    Евро Миллий банк Доллар Биржа Валюта Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф