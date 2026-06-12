Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 485,05 тенге, сотиш — 491,83 тенге;
евро: сотиб олиш — 562,12 тенге, сотиш — 573,39 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,49 тенге, сотиш — 6,80 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 487,56 тенге, сотиш — 489,80 тенге;
евро: сотиб олиш — 562,74 тенге, сотиш — 568,96 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,52 тенге, сотиш — 6,66 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 488,27 тенге, сотиш — 490,00 тенге;
евро: сотиб олиш — 562,88 тенге, сотиш — 567,18 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,59 тенге, сотиш — 6,66 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 487,76 тенгега, 1 евро — 562,39 тенгега, 1 рубль — 6,75 тенгега тенг.
Эслатиб ўтамиз, 11 июнда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.