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    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 485,05 тенге, сотиш — 491,83 тенге;

    евро: сотиб олиш — 562,12 тенге, сотиш — 573,39 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,49 тенге, сотиш — 6,80 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 487,56 тенге, сотиш — 489,80 тенге;

    евро: сотиб олиш — 562,74 тенге, сотиш — 568,96 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,52 тенге, сотиш — 6,66 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 488,27 тенге, сотиш — 490,00 тенге;

    евро: сотиб олиш — 562,88 тенге, сотиш — 567,18 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,59 тенге, сотиш — 6,66 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 487,76 тенгега, 1 евро — 562,39 тенгега, 1 рубль — 6,75 тенгега тенг.

    Эслатиб ўтамиз, 11 июнда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф