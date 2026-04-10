08:38, 10 Апрель 2026 | GMT +5
Бугун Қозоғистон шарқида ҳаво сифати ёмонлашади
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК мамлакатдаги ҳаво сифати бўйича ўз прогнозини эълон қилди.
“10 апрелда Ўскеменда, Семей, Риддер, Тараз шаҳарларида кечаси, кундузи эса Алматида ноқулай метеорологик шароитлар кутилмоқда”, — дейилади хабарда.
Ноқулай метеорологик шароитлар — атмосфера ҳавосининг сирт қатламида зарарли (ифлослантирувчи) моддаларнинг тўпланишига таъсир этувчи қисқа муддатли метеофакторлар (тинч ҳаво, енгил шамол, туман, инверсия) йиғиндиси.
Ноқулай метеорологик шароитлар давомида аҳоли пунктларида атмосфера ҳавосининг сифати ёмонлашиши мумкин.