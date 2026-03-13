    08:37, 13 Март 2026 | GMT +5

    Бугун қайси шаҳарларда ҳаво сифати ёмонлашади

    ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК мамлакатдаги ҳаво сифати бўйича ўз прогнозини эълон қилди.

    Бүгін қай қалаларда ауа сапасы нашарлайды
    Фото: Freepik

    «13 мартда Алмати ва Атирау шаҳарларида ҳаво ифлосланиши учун ноқулай метеорологик шароитлар кутилмоқда», — дейилади хабарда.

    Ноқулай метеорологик шароитлар — атмосфера ҳавосининг сирт қатламида зарарли (ифлослантирувчи) моддаларнинг тўпланишига таъсир этувчи қисқа муддатли метеофакторлар (тинч ҳаво, енгил шамол, туман, инверсия) йиғиндиси.

    Ноқулай метеорологик шароитлар давомида аҳоли пунктларида атмосфера ҳавосининг сифати ёмонлашиши мумкин.

    Об-ҳаво Қазгидромет
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
