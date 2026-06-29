KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    29 июнда Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади

    ASTANA. Kazinform — Бугун мамлакатнинг уч йирик шаҳрида об-ҳаво ўзгарувчан бўлади. Астанада синоптиклар кучли ёмғир, дўл ва довул бўлишини прогноз қилмоқда. Алмати ва Чимкентда эса қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кутилмоқда. Шу билан бирга, кундузи ҳаво ҳарорати +36 даражагача кўтарилади. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълум қилди.

    Осень Күз пасмурно дождь бұлтты жаңбыр
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Фавқулодда вазиятлар вазирлиги мутахассислари прогнозига кўра, Астанада ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади. Ёмғир ёғади, момақалдироқ кузатилади. Кундузи айрим вақтларда кучли ёмғир, дўл ва довул кутилмоқда. Шамол тезлиги секундига 9-14 метр, айрим пайтларда 20 метргача кучаяди. Ҳаво ҳарорати кечаси +20...+22°C, кундузи +26...+28°C бўлади.

    Алматида ҳаво ўзгарувчан булутли. Кундузи қисқа муддатли ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлади. Шамол тезлиги секундига 3–8 метр, кундузи айрим пайтларда 18 метргача кучаяди. Ҳаво ҳарорати кечаси +21...+23°C, кундузи +34...+36°C бўлади.

    Чимкентда ҳам ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади. Қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кутилмоқда. Шамол тезлиги секундига 8–13 метр, кундузи 20 метргача етади. Ҳаво ҳарорати кечаси +22...+24°C, кундузи +33...+35°C бўлади.

    Об-ҳаво Қазгидромет
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф