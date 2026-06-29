29 июнда Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANA. Kazinform — Бугун мамлакатнинг уч йирик шаҳрида об-ҳаво ўзгарувчан бўлади. Астанада синоптиклар кучли ёмғир, дўл ва довул бўлишини прогноз қилмоқда. Алмати ва Чимкентда эса қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кутилмоқда. Шу билан бирга, кундузи ҳаво ҳарорати +36 даражагача кўтарилади. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълум қилди.
Фавқулодда вазиятлар вазирлиги мутахассислари прогнозига кўра, Астанада ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади. Ёмғир ёғади, момақалдироқ кузатилади. Кундузи айрим вақтларда кучли ёмғир, дўл ва довул кутилмоқда. Шамол тезлиги секундига 9-14 метр, айрим пайтларда 20 метргача кучаяди. Ҳаво ҳарорати кечаси +20...+22°C, кундузи +26...+28°C бўлади.
Алматида ҳаво ўзгарувчан булутли. Кундузи қисқа муддатли ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлади. Шамол тезлиги секундига 3–8 метр, кундузи айрим пайтларда 18 метргача кучаяди. Ҳаво ҳарорати кечаси +21...+23°C, кундузи +34...+36°C бўлади.
Чимкентда ҳам ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади. Қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кутилмоқда. Шамол тезлиги секундига 8–13 метр, кундузи 20 метргача етади. Ҳаво ҳарорати кечаси +22...+24°C, кундузи +33...+35°C бўлади.