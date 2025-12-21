OZ
    08:35, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Bugun Astana va yana ikkita shaharda havo sifati yomonlashishi mumkin

    ASTANA. Kazinform — Sinoptiklar mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozlarini e’lon qilishdi.

    об-ҳаво
    Фото: Қазгидромет

    — 2025-yil 21-dekabr kuni Aqto‘be, Astana va Atirau shaharlarida tunda havo ifloslanishi uchun noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.

    Noqulay meteorologik sharoitlar — bu atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) to‘plamidir.

    Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.

    Eslatib o‘tamiz, 20-22-dekabr kunlari Qozog‘istonning ayrim joylarida 35 daraja sovuq bo‘lishi haqida xabar bergan edik.

