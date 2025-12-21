08:35, 21 Декабрь 2025 | GMT +5
Bugun Astana va yana ikkita shaharda havo sifati yomonlashishi mumkin
ASTANA. Kazinform — Sinoptiklar mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozlarini e’lon qilishdi.
— 2025-yil 21-dekabr kuni Aqto‘be, Astana va Atirau shaharlarida tunda havo ifloslanishi uchun noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — bu atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) to‘plamidir.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
