Bugun Almati va O‘skemen shaharlarida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform – “Qazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
Xabarda aytilishicha, 2-avgust kuni Almati va O‘skemen shaharlarida noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 1-3-avgust kunlari Qozog‘istonda 40 darajagacha issiq havo saqlanib qolishi haqida xabar bergan edik.