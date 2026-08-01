1-3-avgust kunlari Qozog‘istonda 40 darajagacha issiq havo saqlanib qoladi
ASTANA. Kazinform — Qozog‘istonda ob-havo keyingi uch kun ichida beqaror bo‘ladi. Mamlakatning aksariyat qismida issiq havo davom etadi.
Mamlakatning aksariyat qismida yog‘ingarchilik asosan mahalliy sifatga ega va vaqtinchalik bo‘ladi, faqat shimoliy va markaziy hududlarda kuchli yomg‘ir, do‘l va kuchli shamollar kutilmoqda.
Eng yuqori harorat janub, janubi-sharq, sharq va markazda kutilmoqda, kunduzi havo harorati +35...+40°C gacha ko‘tariladi, mamlakat g‘arbida esa 1-avgustdan boshlab ob-havo o‘zgaradi, havo harorati biroz pasayadi, ammo iqlim normasidan yuqori bo‘lib qoladi.
Eslatib o‘tamiz, 31-iyul va 1-avgust kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘lishi haqida xabar bergan edik.