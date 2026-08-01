KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    1-3-avgust kunlari Qozog‘istonda 40 darajagacha issiq havo saqlanib qoladi

    ASTANA. Kazinform — Qozog‘istonda ob-havo keyingi uch kun ichida beqaror bo‘ladi. Mamlakatning aksariyat qismida issiq havo davom etadi.

    об-ҳаво
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    Mamlakatning aksariyat qismida yog‘ingarchilik asosan mahalliy sifatga ega va vaqtinchalik bo‘ladi, faqat shimoliy va markaziy hududlarda kuchli yomg‘ir, do‘l va kuchli shamollar kutilmoqda.

    Eng yuqori harorat janub, janubi-sharq, sharq va markazda kutilmoqda, kunduzi havo harorati +35...+40°C gacha ko‘tariladi, mamlakat g‘arbida esa 1-avgustdan boshlab ob-havo o‘zgaradi, havo harorati biroz pasayadi, ammo iqlim normasidan yuqori bo‘lib qoladi.

    Eslatib o‘tamiz, 31-iyul va 1-avgust kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘lishi haqida xabar bergan edik.

    Об-ҳаво Лотин алифбосида Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф