31-iyul va 1-avgust kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘ladi
ASTANA. Kazinform – “Qazgidromet” RDK Qozog‘iston uchun 31 iyuldan 1 avgustgacha bo‘lgan ob-havo ma’lumotlarini e’lon qildi.
Atmosfera frontal qismlari ta’sirida respublika bo‘ylab kuchli momaqaldiroq bo‘lib, yomg‘ir yog‘adi, shamol kuchayadi, do‘l yog‘ishi mumkin, mamlakatning shimoli-g‘arbi, shimoli va sharqida kuchli yomg‘ir yog‘adi.
Faqat Qozog‘istonning janubi va janubi-sharqida, Eron hududlaridan kelgan quruq havo massalari ta’siri tufayli ob-havo asosan yog‘ingarchiliksiz bo‘ladi.
Qozog‘istonning g‘arbiy, shimoli-g‘arbiy va shimoliy hududlaridan tashqari, mamlakatning aksariyat qismida havo harorati asta-sekin yanada ko‘tariladi.
G‘arb, shimoli-g‘arb va shimolda kuchli issiqlikdan so‘ng, 1 avgust kuni havo harorati kunduzi +25-35°Cgacha pasayadi, markaz, sharq va janubi-sharqda termometr — +33-41°C, janubda esa +35-44°Cga yetadi.
Eslatib o‘tamiz, 30-iyul kuni Qozog‘istonning uchta shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.