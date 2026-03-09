08:35, 09 Март 2026 | GMT +5
Bugun Almati shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — 9-mart kuni Almati shahrida noqulay meteorologik sharoitlar (NMSh) kutilmoqda, deb xabar beradi Kazinform «Qazgidromet» RDKga tayanib.
Noqulay meteorologik sharoitlar (NMSh) — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli moddalar (ifloslantiruvchi moddalar) to‘planishiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillarning (tinchlik, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
NMSh sodir bo‘lganda, aholi punktlarida havo sifati yomonlashishi va inson salomatligiga ta'sir qilishi mumkin.