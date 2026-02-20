Бу йил яна 32 минг қозоғистонлик газга уланади
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон 2026 йилда яна 40 та газлаштириш лойиҳасини амалга оширишни режалаштирмоқда, деб хабар беради Kazinform ҚР Энергетика вазирлигига таяниб.
Вазирлик маълумотларига кўра, 13 миллион киши табиий газдан фойдаланиш имкониятига эга ва 2026 йил охирига келиб, мамлакатни газлаштириш даражаси 64,3 фоизгача ошади, бу ўтган йил бошидаги 62,4 фоиздан сезиларли даражада ошади. 2025 йилда 94 та аҳоли пунктига газ етказиб берилди, бу 354 минг аҳоли учун қулай шароитлар яратди.
"Бу йил яна 40 та газлаштириш лойиҳасини амалга ошириш режалаштирилган. Натижада, Ақтўбе, Ғарбий Қозоғистон, Жамбил, Қарағанди, Қостанай, Қизилўрда, Манғистау ва Туркистон вилоятлари, шунингдек, Улитау ва Жетису ҳудудларини қамраб олувчи 10 та қишлоқда 32 мингдан ортиқ аҳоли газдан фойдаланиш имкониятига эга бўлади", - деб хабар берди Энергетика вазирлиги.
Вазирлик пойтахтга алоҳида эътибор қаратилаётганини таъкидлади.
"Бу йил 10 та аҳоли пункти газ билан таъминланди. Ҳозирда Астанада 300 минг кишидан 290 минг киши газ хизматидан фойдаланади ва бу йил “Чубари”, “Уркер”, “Ондирис”, “Пригородный” ва «Garden Village» турар-жой массивларининг уланиши шаҳарни газлаштиришни тўлиқ якунлайди. Шу билан бирга, 2026-2027 йилларда пойтахт агломерациясидаги Қизилсуат, Қаражар ва Тайтобе аҳоли пунктларига газ етказиб берилади ва қўшимча 26 минг кишига хизмат кўрсатилади", - деб тушунтирди Энергетика вазирлиги.
Вазирлик қўшимча равишда, қўшимча бозор газ ҳажмини таъминлаш учун “Бейнеу-Бозой-Чимкент” газ қувурининг иккинчи линиясининг биринчи босқичи қурилиши давом этаётганини қўшимча қилди.
"Йилига 10 миллиард кубометргача газ ўтказиш қувватига эга қувур линиясининг чизиқли қисмини шу йил охирига қадар якунлаш режалаштирилган. Лойиҳанинг иккинчи босқичи компрессор станцияларини қуришни ўз ичига олади, бу қувур линиясининг қувватини йилига 15 миллиард кубометр газгача оширади”, - дея хулоса қилди вазирлик.